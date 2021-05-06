Tokat’ta sahte içki operasyonu

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Tokat’ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 272 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre: Zile İlçesi Akgüller köyünde bir şahsın kaçak alkollü içki imalatı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bin 272 litre sahte alkolü içecek, 1 adet av tüfeği ve alkollü içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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