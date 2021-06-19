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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’den fitneye geçit vermeyin çağrısı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, fitne ve fesada geçit verilmemesi çağrısında bulunarak, "Neye kırgın olursanız olun, doğrudan muhatabıyla görüşmek, doğrudan onunla istişare etmek bu işin en doğru çözümüdür" dedi.

MHP’den fitneye geçit vermeyin çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, fitne ve fesada geçit verilmemesi çağrısında bulunarak, “Neye kırgın olursanız olun, doğrudan muhatabıyla görüşmek, doğrudan onunla istişare etmek bu işin en doğru çözümüdür” dedi.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde temaslarda bulunan MHP’li Bulut, esnafları ziyaret etti. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve beraberindeki heyetle açılışlara katılan Bulut, Erbaa’nın her geçen gün büyüyerek değiştiğine dikkat çekti. Erbaa’nın her gün güzelleştiğini belirten Bulut, “Erbaa'nın her noktasında ayrı bir dokunuşu, belediyemizin ayrı bir hizmeti var. MHP olarak biz kişi odaklı çalışmıyoruz. Sadece bir kişinin memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği üzerine çalışmıyoruz. Toplumun genelini ilgilendiren projeler üretiyoruz. Toplumun huzuru, refahı, yaşadığı çevreyle barışık bir şekilde hayatını idam ettirmesine dönük işler yapıyoruz” dedi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan MHP’li Bulut, “Bir meseleden dolayı memnuniyetsizliğiniz veya bir meseleden dolayı kırgınlığınız asla ve zinhar bu harekete bu davaya ve bizim gerçeklerimize sırt çevirmenize neden olmasın. Asla ve asla sizlerden istirhamım neye kırgın olursanız olun, doğrudan muhatabıyla görüşmek, doğrudan onunla istişare etmek bu işin en doğru çözümüdür. Fitneye ve fesada geçit vermemek zorundayız. Bakın Erbaa'da Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik anlayışı 5 yıllık bir kesintiye uğradı. Şimdi bütün dava arkadaşlarımız rabbime şükürler olsun tekrar seçimi aldık. Ertuğrul Bey belediye başkanımız oldu. Erbaa'da tekrar belediyeciliğin Milliyetçi Hareket Partisi tarafından icrasına hepiniz şahit oldunuz. Dolayısıyla bizim artık kaybedecek bir 5 senemiz zinhar asla yok. Kaybedecek bir günümüz, bir saniyemiz dahi yok. Kesintisiz bir şekilde Kelkit Havzasına hizmet verebilmemiz için şartlar ne olursa olsun dayanışma ruhu içerisinde birlikte hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla anlık kırgınlıklar, küskünlükler asla ve asla dosdoğru olan, mızrak gibi olan istikametimizden hiç birimizi çevirmeyecek. Kimseyi kırmayacağız, kimseyi dökmeyeceğiz, kimseye sırtımızı çevirmeyeceğiz. Bu hizmet anlayışında belediye başkanlarımız ile birlikte omuz omuza vereceğiz. Bize düşen vazife bu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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