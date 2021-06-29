Başkan Özcan, Tarihî Kentler Birliği Meclisi Divan Kâtip Üyeliğine Seçildi

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tarihî Kentler Birliği Meclisi Divan Kâtip Üyeliğine yeniden seçildi.

Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentleri tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak misyonuyla çalışmalarını sürdüren Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya ÇEKÜL Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen ile 500’e yakın belediye başkanı katıldı.

Meclis toplantısı sonrası yapılan seçimle birlik başkanlığına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör seçilirken, Tarihî Kentler Birliği Meclisi Divan Kâtip Üyeliğine yeniden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan seçildi.

Başkan Özcan yeniden Meclis Divan Katip Üyeliğine seçilmenin gururunu yaşadığını belirterek; “Türkiye’nin farklı şehirlerinden 500’e yakın belediye başkanının takdirleriyle yeniden Tarihî Kentler Birliği Meclisi Divan Kâtip Üyeliğine seçilmenin onurunu yaşıyorum. Bize bu onuru yaşatan başta ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başta olmak üzere tüm belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyor, ayrıca Birlik başkanlığına seçilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Hayrettin Güngör’ü tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.