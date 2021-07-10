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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı

İHA

Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış’tan 3 yıldır haber alınamıyor.
Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3,5 yaşındaki Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri yaklaşık 4 ay arama çalışması yaptı. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim’in kayıp olmasının ardından 3 yıl geçmesine rağmen henüz bir bulguya rastlanamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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