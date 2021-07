Srebrenitsa katliamını sandığa işledi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir marangoz, 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Soyrıkırımı'nı sandığa işledi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde marangozluk yapan Mustafa Öz (64), atölyesinde çeyiz sandıklarını adeta sanata dönüştürüyor. Yaklaşık 40 yıldır çeyiz sandığı üreten Öz, talebin azalması ile birlikte sandık üretimini başka bir boyuta taşıdı. Sandıklara rölyef, heykel gibi birçok farklı figürler işleyen Öz, eserleri ile göz dolduruyor. Öz’ün ahşap kakma yöntemiyle hazırladığı sandıklar içinde ise en çok Srebrenitsa katliamını işlediği sandık dikkat çekiyor.

Mustafa Öz, Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan katliamı sandığa işledi. Sandığın üzerine Srebrenitsa’da toplu mezarların ortaya çıkmasında önemli rol oynayan mavi kelebek figürü, elleri arkasından bağlanmış olan bir annenin bebeğini emzirirken başına silah dayayan bir Sırp askeri yer aldı. Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç, Sırp General, Ratko Mladic ile Hollandalı general Thom Karremans'ın figürleri de sandıkta yer aldı. Öz, ayrıca işlediği her sandığın kapağına MHP'nin kurucu genel başkanı rahmetli Alparslan Türkeş’in fotoğrafını koyduğunu kaydetti.

Srebrenitsa’da yaşanan katliamı her annenin öğrenerek çocuğuna anlatması gerektiğini belirten Öz, “Srebrenitsa Avrupa’nın ortasında işlenmiş, dünyada gelmiş geçmiş en büyük katliamlardan bir tanesidir. Srebrenitsa’da 8 bin 372 şehit vardır. Sandığa mavi kelebek figürünü Srebrenitsa’da bir sembol olması nedeniyle işledim. Çünkü mavi kelebeklerin her konduğu yerde toplu mezarlar çıkmıştır. Yani Avrupa’nın göbeğindeki bu katiller, kan emici vampirler gizleyeceklerini zannetmişlerdir. Ama ilahi adalet buna müsaade etmemiştir. Srebrenitsa’da mavi kelebekler kan emici vampirlerin günahlarını ortaya çıkarmıştır” dedi.

