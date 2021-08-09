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5 yaşındaki Mustafa, yangın bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını gönderdi

DHA

5 yaşındaki Mustafa, yangın bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını gönderdi


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde yaşayan Mustafa Çiçek (5), Antalya´nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen çocuklara oyuncaklarını gönderdi.
Erbaa Belediyesi, Manavgat´taki orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya ile elektrikli ev aletleri, soğutucu, kıyafet gibi birçok yardım malzemesi toplandı. İlçede yaşayan Hakime ve Hamza Çiçek çiftinin çocukları Mustafa da kampanyaya destek verdi. Küçük Mustafa, içinde itfaiye aracı da bulunan oyuncaklarını, bir poşete koyduğu şekerleri ve yaptığı resmi Manavgat´taki çocuklara ulaştırılması için belediyeye getirip yetkililere teslim etti. 
Orman yangınlarını görünce oğlunun çok üzüldüğünü ifade eden Hakime Çiçek, "Akşamdan başladı hazırlıklarını yapmaya. İnsanları öyle evsiz, barksız görünce çok üzüldü. Duygusal bir çocuk. Geçmiş olsun Allah yaşatmasın hiç kimseye" dedi.
Kampanya kapsamında toplanan yardımlar yarın yangın bölgesine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-08-09 14:38:50

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