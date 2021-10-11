Yüzde 70’i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Tokat’ın Turhal ilçesinde temel yüksekliği 121 metre olacak olan baraj tamamlandığında 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve Turhal Kaymakamı Ali Gökay ile birlikte baraj ve sulama yatırımlarını yerinde inceledi. Vali Balcı, Turhal barajın yüzde 70’i tamamlandığını belirterek, “2023 yılında içme suyu sisteminin tamamlanması hedefleniyor. Bittiğinde Kazova, Turhal ve Yazıtepe Ovalarında 43 bin 660 dekar tarım alanını sulayacak. Turhal’ın içmekullanma suyu ihtiyacını temin edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Vali Balcı, ayrıca Çekerek Barajı 1. kısım sulama inşaatında yapılacak olan 16 bin 170 metre uzunlukta, 3.80 m çapında ana boru hattı çalışmasını da yerinde inceledi.



43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Yeşilırmak’ın bir kolu olan Gülüt Çayı üzerine Turhal Barajı inşaatında gövde dolgusu, dolusavak ve rolekasyon yolunda çalışmalara devam ediyor. Temelden yüksekliği 121 metre olan barajın tamamlanması ile Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temini ve 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi sağlanacak. 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Ayrıca Turhal ilçe merkezi de taşkından korunacak. Projenin tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 293 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 56 milyon 452 bin 380 TL katkı sağlayacak.

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