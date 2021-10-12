Hayat öpücüğüne rağmen kurtarılamadı Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Tokat'ta yaylada doğan buzağı suni teneffüs yapılmasına rağmen kurtarılamadı.
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyü yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri 21 gün erken doğum yaptı. Buzağının nefes almadığını fark eden çiftçi, suni teneffüs yaptı. Gül’ün yaklaşık 10 dakika süren çabası sonuçsuz kaldı. Yerde hareketsiz yatan buzağı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Anne ineğin yavrusunun başından bir an bile ayrılmaması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.