Şenlikte gürgen ağacından yapılan ipli kayakla kaydılar



Halil İbrahim YEL/BAŞÇİFTLİK (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan, yöreye özgü ipli kayak ve kızakla karın keyfini çıkardı.

Başçiftlik Belediyesi tarafından, bin 600 metre rakımlı Ortayayla bölgesinde, kar şenliklerinin 7'ncisi düzenlendi. Şenliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile yöre halkı katıldı. Etkinliğe ilçeden ve çevredeki köylerden gelen halk, kendi yaptıkları ipli kayaklarla eğlendi. Etkinlikte, naylon poşet, tepsi gibi malzemelerle de kayanlar oldu. Protokol üyeleri de kızaklarla kayak keyfi yaşadı. Şenlik kapsamında kar üstünde karakucak güreşleri de yapıldı.

'TÜRKİYE'DE SADECE BU YÖREDE'

Bulundukları bölgenin kar yağışını ilk alan ve en son eriyen yer olduğunu ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "İpli kayak dediğimiz sistem Türkiye´de sadece bu yörede olan bir sistem. Bu kayaklar ağaçlardan yapılır. Onlara ip takılır, kara lastik diye tanımladığımız lastikler de tam kayağın orta noktasına çakılarak değerlendirilir. Diğer kayaklardan farklı bir kayma metodu olarak bunlar yapılır. Bu, bizim dedelerimizden beri yapılan bir olaydır. Bu gelenek, geleneksel bir ata sporu olarak burada uygulanıyordu. Biz bunu diğer kayak sezonlarıyla birleştirmek suretiyle geleneksel şölen haline getirdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Başçiftlik Halil İbrahim YEL

2022-01-29 16:03:31



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