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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Tokat'la ilgili BM'nin ses kirliliği raporu güncel veri değil'

DHA

'Tokat'la ilgili BM'nin ses kirliliği raporu güncel veri değil'


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)BM Çevre Programı'nın metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekilen raporunda istatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den ise listede 82 desibelle Tokat yer aldı. Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, "2005 yılında kara yolu üzerinde yapılmış bir çalışmadan alınmış. Şu an en sakin beldede bile özellikle araçlar giderken ölçülse zaten o sonucu verir" dedi.
Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat'ın yer aldığı verilerin güncel olmadığını söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Türkiye'de de sadece Tokat ilinin sıralamaya girmesi bizi şaşırtmıştır. Bu konuda çok uzman olmaya da gerek kalmaz, çünkü Tokat sessiz, sakin bir şehirdir. Dünyadaki ya da Türkiye'deki daha büyük şehirler varken Tokat'ın sıralamaya girmesinin yanlış bilgi olduğu görülüyor. Bu bilgi kesinlikle güncel bir bilgi değildir, yanlış bilgidir. Bu bilgi Atatürk Üniversitesi'nin 2009 yılında İngilizce olarak yayınladığı bir yayından BM bunu almış. Atatürk Üniversitesi'nin yaptığı çalışma Tokat'ta 2009 yılında yayınlanmış ama yapılan çalışma 2005 gibi gözüküyor. Burada kara yolunda, ana hatlarda 65 noktada analiz yapılmış ve desibel ortalaması 82 çıkmış. Bu 65 noktanın yüzde 23'ü, 65 desibelin altında çıkmış. Ama ortalaması 82. O verilere göre yüksek gözüküyor ama güncel bir rakam değil. Şu an en sakin beldede bile özellikle araçlar giderken ses ölçülse zaten o sonucu verir. Tokat´ımız ve Tokatlımız rahat olsun, böyle bir ses kirliliği, gürültü kirliliği yoktur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2022-02-22 12:05:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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