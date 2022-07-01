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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meye suyu markası dünya pazarında

İHA

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meye suyu markası dünya pazarında

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu fabrikası DİMES, 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra yenilikçi ürünleriyle dünya pazarında fark oluşturdu.
Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu markası olan DİMES, bugün soğuk kahve, milkshake, smoothie gibi farklı kategorilerde yenilikçi ürünleriyle Türkiye’nin önde gelen içecek firmaları arasında büyümesini sürdürüyor. Türkiye pazarında güçlü bir konuma sahip olmanın yanı sıra 100’ün üzerinde ülkeye markalı ihracat gerçekleştiren DİMES, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artışla 170 milyon TRY düzeyinde ihracat geliri elde etmeyi hedefliyor. Şirketin konsolide cirosunun da yüzde 100 artışla 2,2 milyar TRY düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu yıl, ekosisteminde yer alan yaklaşık 65 bin meyve üreticisinden 220 milyon TRY düzeyinde meyve alımının yanı sıra, ArGe, kalite, verimlilik, makine ve teknoloji alanlarında yaklaşık 100 milyon TRY düzeyinde yatırım gerçekleştirecek.

6 yılda yenilikçi ürünlerle içecek markasına dönüştü
Firma CEO’su Ozan Diren, yenilikçi ürünlerle ihracatta ve konsolide ciroda iki kat büyüme sağladığını söyledi. Firmanın 6 yıldır içecek şirketi vizyonu ile hareket ettiğini ifade eden Ozan Diren, “Meyve suyu kategorilerinin tümünde farklı tüketici tercihlerine hitap eden ürünlerimiz var, ancak hem besleyici yönü hem de tarım ve ekonomi açısından katma değeri daha yüksek kategoriler, bizim için daha öncelikli. Öte yandan, bilinirlik oranımızın yüzde 99 olduğu meyve suyu, genç tüketiminin az, rekabetin yoğun olduğu bir pazar. Uzman olduğumuz alanda yeni bir açılımla büyümek için, 6 yıldır uyguladığımız ve kolektif inovasyon kültürümüzden güç alan 'İçecek Şirketi' vizyonumuz, ArGe gücümüz ve ürün portföyü stratejimizle, yenilikçi ürünlerimizle bir içecek markasına dönüşüyoruz. Dünyadaki bütün içecek kategorilerini inceliyoruz, hızlı büyüyen, geliştirilmesi, üretimi uzmanlık isteyen, katma değerli, ithal ürünlere yerli marka alternatifi oluşturabileceğimiz kategorileri belirliyoruz. Yenilikçi, tüm rakiplerden farklı ve tüketicilerimizin gerçekten hayatlarına değen ürünlerimiz, sürdürülebilir karlılığa da katkı sağlıyor. Rekabet gereği rakam verememekle birlikte, Türkiye’de bizim var ettiğimiz uzun ömürlü Sıkma kategorimizin ve son 3 yılda tüketicilerimize sunduğumuz yenilikçi ürünlerimizin karlılığımıza oldukça güçlü katkı sağladıklarını ifade edebilirim” dedi.

Pandemiden etkilenmedi
2022 yılında ihracatta yüzde 104’lük büyüme sağlamayı ve konsolide cirosunu da yüzde 100 artışla 2,2 milyar TRY düzeyine çekmeyi hedeflediklerini belirten Diren, 2021 yılında pandeminin neden olduğu belirsizliklere rağmen yatırımda hız kesmediğini söyledi. 2021 yılında 35 milyon TRY düzeyinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Diren, “2022 yılında ise, ArGe, kalite, verimlilik, makine ve teknoloji alanlarında yatırımlarımızı, 2021 yılı ciromuzun yaklaşık yüzde 10’u düzeyinde, 100 milyon TRY olarak planlıyoruz. ArGe ve kalite, bu yatırımlar içerisinden yaklaşık yüzde 6’lık pay alacak. ArGe çalışmalarımız, tüketiciyi merkeze alıp, onlara beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ürünleri sunmamızı sağlıyor” diye konuştu.

İhracat rakamlarını ikiye katladı
Geçtiğimiz yıl 83 milyon TRY düzeyine ihracat gerçekleştiren DİMES’in, 2022 yılında ihracatını iki katın üzerinde büyüterek 170 milyon TRY düzeyine ihracat hedeflediğini vurgulayan Ozan Diren, “Uzak Doğu’da Güney Kore, Çin ve Japonya’dan, Amerika’da, ABD’nin yanı sıra, Karayipler’e, Afrika ülkeleri ve Maldiv Adalarından Avrupa’da Fransa, Almanya, Danimarka, İngiltere gibi tüketimin yüksek olduğu pazarlara, Ortadoğu’da İsrail ve Irak’a uzanan geniş bir coğrafyada 100’ün üzerinde ülkeye markamızla ihracat gerçekleştiriyoruz. Yerli bir marka olarak Türkiye pazarında olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de küresel markalarla başarılı bir şekilde rekabet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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