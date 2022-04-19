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Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta ahır yangını: 5 büyükbaş öldü
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Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan öldü

Tokat'ın Reşediye ilçesinde çıkar ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan öldü. Yangının sıçradığı bir evde ise hasar meydana geldi

Tokat'ta ahır yangını: 5 büyükbaş öldü
Tokat'ta ahır yangını: 5 büyükbaş öldü
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DHA

Yangın dün akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Sazak Köyü Şiflikırık Mahallesi'nde yaşandı.

Rafet Karlı'ya (46) ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğinde bulunan İbrahim Karlı'nın (82) evine de sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazöz ile müdahale edildi. Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur da olay yerine giderek incelemerlerde bulundu.

DHA'nın haberine göre; kontrol altına alınan yangında ahırdaki 5 büyükbaş hayvan öldü. Bitişikteki evde de hasar oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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