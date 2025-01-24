Tokat'ta arıtma tesisinde biyogaz tasarrufu

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun başlattığı çalışma ile yaklaşık 7 milyon 745 bin TL maliyetle 2024 yılı haziran ayı içerisinde ihalesi yapılan Biyogaz Depolama Balonu, 160 günlük çalışma süresi sonunda tamamlanarak aktif hale getirildi.

Sistemle ilgili açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Atık Su Arıtma Tesisi'nde kritik öneme sahip olan Biyogaz Depolama Balonu'nun işletmeye alınmasıyla tesisin tam kapasite çalışmaya devam ettiğini belirtti. Başkan Yazıcıoğlu, açıklamasında şu bilgileri verdi:

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"Tokat Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde kullanım ömrünü tamamlamış ve atıl halde bulunan Biyogaz Depolama Balonumuzu yeniden aktif hale getirerek, Atık Su Arıtma Tesisimizin tam kapasite faaliyette olmasını sağladık.

2023 yılında kullanılmaz hale gelen ve Atık Su Arıtma Tesisi için kritik öneme sahip olan Biyogaz Depolama Balonunun aktif hale gelmesi için haziran ayında ihalemize çıktık ve 7 milyon 745 bin TL maliyetle yapımını gerçekleştirdik.

Bin 530 metreküp depolama kapasitesi ve üç katmanlı membran yapısıyla ileri teknolojiye sahip olan yeni Biyogaz Depolama Balonumuz ile Atık Su Arıtma Tesisinde üretilen biyogazı depolayıp elektrik enerjisine dönüştürülmekte kullanılmaktadır. Tesisimizin elektrik giderlerinin yüzde 30'unu Biyogaz Depolama Balonun'nun da bir parçası olduğu kojenerasyon ünitesinde üretiyoruz. Üretken Belediyecilikle Tokat’ımızda çevreci bir anlayışı hâkim kılmaya devam edeceğiz. Tokat’ımıza hayırlı olsun.”