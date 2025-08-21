Habertürk
        Tokat'ta hastane kantininde silahlı saldırı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta hastane kantininde silahlı saldırı: 2 yaralı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde, boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran şüpheli, kısa sürede yakalandı. Yaralanan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 06:49 Güncelleme: 21.08.2025 - 06:49
        Hastane kantininde silahlı saldırı: 2 yaralı
        Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana geldi. Hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A, Irak uyruklu arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde oturduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile karşılaştı.

        2 KADIN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

        Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Zeki A, yanında taşıdığı tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Saldırının ardından kaçan şüpheli, hastane polisi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane yakınındaki kanal kenarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

