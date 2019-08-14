Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında bulunan dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre kuru otlar nedeniyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Havanın kararması ile birlikte etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 15 hektarlık açık alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.