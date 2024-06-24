Tokat'ta su kavgası kanlı bitti: Kadın öldü, eşi yaralandı
Tokat Niksar'da su kullanımı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edilen kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
AA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Umurlu köyünde Erdoğan Y. (53) ile Selahattin T. (49) arasında su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
SİLAHLA VURULAN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan Y, Selahattin T. ve eşi Esme T'ye (44) tabancayla ateş etti.
Yaralanan karı koca, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme T, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selahattin T. ise hastanedeki tedavisinin ardından Tokat'a sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Erdoğan Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.