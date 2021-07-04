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Tokat'ta yıldırım isabet eden kadın öldü

Tokat'ın Almus ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 çocuk annesi Gülseren Develi (60) hayatını kaybetti.

Tokat'ta yıldırım isabet eden kadın öldü
DHA

Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarçay beldesinde yaşandı. Belde yakınlarındaki tarlalarına çalışmaya giden Şenel ve Gülseren Develi çifti aniden yağan sağanak yağış nedeniyle işlerini yarım bırakarak traktörlerle beldeye doğru hareket etti.

Seyir halindeki traktörde eşinin yanında oturan Gülseren Develi'ye yıldırım isabet etti. 3 çocuk annesi Develi, olay yerinde hayatını kaybetti. Şenel Develi ise olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Develi'nin cenazesi Almus Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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