Mersin'in Tarsus ilçesinde dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışmada atılan tokat yüzünden işlendiği iddia edildi.

TARTIŞMADA TOKAT ATTI İDDİASI

Hakan Bulut'un haberine göre 41 yaşındaki Emir Bırakmaz ile 23 yaşındaki Ümit A. arasında Duatepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Emir Bırakmaz'ın Ümit A.'ya tokat attığı öne sürüldü. Bu durumu hazmedemeyen Ümit A., Emir Bırakmaz'a tehditler savurdu. Ümit A., dün gece saat 23.00 sıralarında Şehit Mustafa Mahallesi 3522 Sokak üzerinde evine giden Emir Bırakmaz'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırgan otomobille kaçarken ağır yaralanan Bırakmaz ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan Bırakmaz'ın arkadaşı 42 yaşındaki İ.K. da hafif yaralandı.

TABANCAYLA YAKALANDI

Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan ve hakkında farklı suçlardan arama kararı bulunduğu tespit edilen Ümit A.'yı kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan tabanca da zanlının üzerinde bulundu.



Emir Bırakmaz'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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