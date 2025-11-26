TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de katılım sağlanabilecek ancak internet katılımları için başvurular, bir iş günü öncesinde sonlanacak. İşte, TOKİ 326 gayrimenkul satışı ve merak edilenler...