TOKİ 246 konut ve 80 iş yeri satıyor! TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanacak. Alıcılar, istedikleri gayrimenkulü yüzde 25 peşin ve 60 ay vade seçeneği ile ödeyebilecek. Tamamının peşin verilmesi halinde alıcılara yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak. İşte, TOKİ 326 gayrimenkul satışı hakkında detaylar
TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de katılım sağlanabilecek ancak internet katılımları için başvurular, bir iş günü öncesinde sonlanacak. İşte, TOKİ 326 gayrimenkul satışı ve merak edilenler...
TOKİ 8 İLDE 246 KONUT VE 80 İŞ YERİNİ NE ZAMAN VE NEREDE SATIŞA ÇIKARACAK?
TOKİ, 246 konut ve 80 iş yerini, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde açık artırma ile satacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- Holiday Inn Ankara Çukurambar Çankaya/Ankara
GAYRİMENKULLER NEREDE?
İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin, Mardin.
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşin, 60 ay vade
- Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim