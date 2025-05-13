TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler resmi kurumlardan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Yatay ve yerel mimari anlayışla inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilecek. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunmak isteyenler son gelişmeleri takip ediyor. TOKİ 2025 sosyal konut kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. İşte, TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde son durum
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdürüyor.
Yatay ve yerel mimari anlayışla inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilecek. Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri de aktif olarak kullanılacak. Bu dev proje, sürdürülebilir ve iklim dostu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için valiliklere gönderilen genelgenin ardından henüz bir bilgi paylaşımı gelmedi. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.