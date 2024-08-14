TOKİ 174 ARSAYI HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKARACAK?

Muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olan toplam 6 milyon 957 bin 343 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 174 arsa, açık artırmayla satılacak.