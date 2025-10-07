Habertürk
Habertürk
        TOKİ 32 ilde 281 arsa satışı 8 Ekim 2025: TOKİ 281 arsa nerede, ne zaman satılacak, ödeme seçenekleri neler, arsalar nerede?

        TOKİ 32 ilde 281 arsa satıyor! 281 arsa nerede, ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ, 32 farklı ilde toplamda 281 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayedede isteyenler çevrim içi platform üzerinden de katılabilecek. İhaleye dahil olmak isteyenlerin, 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen teminat bedelini yatırmaları şart koşuluyor. İşte TOKİ'nin 32 il genelinde satışa sunduğu 281 arsa hakkındaki detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:15 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:15
        1

        TOKİ, 32 ilde toplam 281 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. Müzayedeler Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek olup, isteyen katılımcılar çevrim içi ortamdan da teklif verebilecek. Alıcılar için yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme seçenekleri bulunuyor. İşte TOKİ’nin 32 ilde satışa çıkardığı 281 arsa ile ilgili detaylar…

        2

        TOKİ 32 İLDE 281 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ, arsa satışı 8 Ekim 2025 günü saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;

        TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        3

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        4

        ARSALAR NEREDE?

        Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Muğla, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Adana, Ağrı, Kırklareli.

        5

        ÖDEME PLANI NASIL?

        Yüzde 25 peşin 48 ay vade

        Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

