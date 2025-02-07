TOKİ 50 ilde 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan toplam 5 milyon 583 bin 278 metrekare büyüklüğündeki arsalar Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayede ile alıcısını bulacak. İsteyenler müzayedeye çevrim içi de katılım gösterebilecek. Peki, arsalar hangi illerde yer alıyor? İşte, TOKİ 834 arsa satışına dair detaylar...