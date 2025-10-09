Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 500 Bin Kiralık Sosyal Konut Projesi nedir, ev kiralama uygulaması nasıl yapılacak, hak sahipleri hangi yöntemle belirlenecek?

        TOKİ 500 Bin Kiralık Sosyal Konut Projesi nedir, kiralama uygulaması nasıl yapılacak, hak sahipleri nasıl belirlenecek?

        TOKİ, "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 81 ilde ekonomik konutlar inşa etmeyi hedefliyor. Bu projeyle birlikte Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek. Belirli gruplara özel kontenjan ayrılacak konutlarda, kiralar piyasa fiyatlarının altında belirlenecek. Hak sahipleri kura çekimiyle seçilecek, kira süresi dolan konutlar bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. Peki, kiralama koşulları neler olacak ve projeden kimler faydalanabilecek? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar...

        Giriş: 09.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:55
        TOKİ tarafından gerçekleştirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde deprem ve diğer afetlere karşı güvenli, aynı zamanda uygun fiyatlı konutlar inşa edilecek. Piyasa değerinin altında kira bedeliyle sunulacak bu evlerin hak sahipleri kura sistemiyle belirlenecek. Sözleşme süresi dolan konutlar bakım ve onarım yapıldıktan sonra yeniden ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. İşte, TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi hakkında merak edilenler…

        TOKİ 500 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

        500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Böylece, Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçmiş olacak.

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE KİRAYA VERME UYGUMALASI NASIL OLACAK?

        Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

        Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

        Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

        Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

        HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

        TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

        BELİRLENEN KESİMLER İÇİN ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

        Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.

