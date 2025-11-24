Habertürk
        TOKİ 500 bin konut ilçe dağılımı: TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ İstanbul'da nerede, 100 bin konut hangi ilçelere inşa edilecek?

        TOKİ 500 bin konut ilçe dağılımı: TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak?

        Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilmesi planlanan 500 bin sosyal konut projesi için hazırlıklar hızla ilerliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın illere gönderdiği yönlendirmelerin ardından uygun araziler netleşmeye başlarken, projede yer alacak 1+1 ve 2+1 modern konut tipleri de şekilleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde hangi bölgelerin projeye dahil edileceği merak konusu olurken, örnek daire planları ve metrekare seçenekleri de başvuru sahipleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 24.11.2025 - 19:54 Güncelleme: 25.11.2025 - 07:24
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi kapsamında yeni yerleşim alanlarının belirlenmesiyle gözler projede hangi şehir ve ilçelerin öne çıkacağına çevrildi. Hazine ve belediye arazilerinin değerlendirilmesiyle hazırlanan bölgelerde 55 ila 80 metrekare arasında değişen daireler için fizibilite çalışmaları sürerken, özellikle İstanbul’da kurulacak yeni konut alanları büyük bir beklenti yaratmış durumda. Devam eden başvurularla birlikte, kura sürecinin ardından vatandaşların güvenli ve uygun maliyetli evlere kavuşması hedefleniyor. İşte TOKİ 500 bin konut ilçe dağılımı...

        2

        İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        3

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        5

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        6

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

