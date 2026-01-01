Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi takvimi 2026: Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim isim liste ne zaman açıklanacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi takvimi 2026: Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim isim liste ne zaman açıklanacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olan çekiliş takvimine göre Adıyaman, Şırnak, Hakkari kuraları tamamlandı. Sırayla kuralar çekiliyor. İstanbul için 100.000, Ankara için 31.073, İzmir için 21.020 konut ayrıldı. Peki, 2026 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri belli mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 15:36 Güncelleme: 01.01.2026 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ sosyal konut kura tarihleri merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, ilk kura çekimi 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman’da gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler ‘’ Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim isim liste ne zaman açıklanacak?’’ sorusunun yanıtında. 1+1 ve 2+1 seçenekli konutların sahiplerini bulacağı kura noter huzurunda yapılırken canlı olarak yayınlanacak. İşte, 500 bin TOKİ sosyal konut kura takvimi

        2

        TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

        Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

        30 Aralık: Şırnak ve Hakkari

        5 Ocak: Siirt ve Van

        6 Ocak: Mardin ve Ağrı

        7 Ocak: Batman

        TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        3

        İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

        65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL,

        80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

        TAKSİTLER

        İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,

        65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL,

        80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

        4

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        5

        EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

        6

        KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

        Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

        Gençler: %20

        Emekliler: %20

        Engelliler: %5

        Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

        Diğer Alıcılar: %50

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında! 2 aylık bebek açlıktan öldü!
        Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında! 2 aylık bebek açlıktan öldü!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!