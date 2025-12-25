Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 500 bin sosyal konut kura tarihi 2025: TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı? Bakan Kurum açıkladı!

        Bakan Kurum duyurdu! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi 2025: TOKİ kura çekimi ne zaman?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. e-Devlet ve Emlak Konut üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar TOKİ kura çekiminin gerçekleşeceği tarihi gündemine aldı. TOKİ kura sonuçları e-Devlet T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak öğrenilebilecek. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman?" İşte 2025 TOKİ kura çekim tarihi...

        Giriş: 25.12.2025 - 21:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 01:03
        TOKİ projesinde kura çekimi için geri sayım sürüyor. Belirtilen tarihe kadar başvurularını yapan vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari uygun tasarlanacak. Konutlar ise 2027 Mart itibarıyla teslimatın başlaması planlanıyor. TOKİ kura sonucuna göre isim listesinde çıkmayanlar 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilecek. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erdi.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ kura çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kura çekiminin 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapılacağını açıkladı.

        TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin ardından isim listesi ile il il açıklanacak.

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        TOKİ başvuru sonuçları, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile e-Devlet üzerinden açıklanacak.

        TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

        Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

        TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

