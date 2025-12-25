TOKİ projesinde kura çekimi için geri sayım sürüyor. Belirtilen tarihe kadar başvurularını yapan vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari uygun tasarlanacak. Konutlar ise 2027 Mart itibarıyla teslimatın başlaması planlanıyor. TOKİ kura sonucuna göre isim listesinde çıkmayanlar 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilecek. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...