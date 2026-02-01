Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Adana kurası ne zaman, hangi gün yapılacak? TOKİ Şubat takvimine göre Adana kurası tarihi belli oldu mu, isim listesi yayınlandı mı?

        TOKİ Adana kurası ne zaman yapılacak? 500 bin konut projesi ile TOKİ Adana kura tarihi belli oldu mu?

        500 bin konut projesi kapsamında TOKİ tarafından kura çekilişleri sonuçlanmaya devam ediyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Adana kurası tarihi merak ediliyor. TOKİ Adana'da toplamda 12 bin 400 konut hayata geçirecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar için isim listesi yayınlanacak. Peki, TOKİ Adana kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:04
        1

        TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi ile il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Proje doğrultusunda Adana’da inşa edilecek 12 bin 400 konut sahiplerini bulacak. Adana Merkez (Çukurova, Sarıçam), Ceyhan, Karaisalı, Karataş, Aladağ, Feke, İmamoğlu gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda “TOKİ Adana kura tarihi belli oldu mu, başvuruların kabul edilenler isim listesi yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2

        TOKİ ADANA’DA 12 BİN 400 KONUT HAYATA GEÇİRİYOR

        TOKİ, 81 ilde 500 bin konut projesi kapsamında Adana’da 12 bin 400 konut inşa edecek. Hak sahiplerini belirleyecek kura öncesinde, başvuru yapan vatandaşlar arasından kabul edilenler listesi TOKİ tarafından yayımlanacak.

        TOKİ ADANA KURASI KABUL VE RED İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        3

        TOKİ ADANA KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ takvim kurası kapsamında Adana’da yapılacak kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.

        TOKİ ADANA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        5

        TOKİ ADANA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        Adana Merkez’de (Çukurova, Sarıçam) 9 bin 700,

        Ceyhan’da 600,

        Karaisalı’da 300,

        Karataş’ta 300,

        Aladağ’da 200,

        Feke’de 200,

        İmamoğlu’nda 200,

        Tufanbeyli’de 200,

        Yumurtalık’ta 200,

        Pozantı’da 200,

        Saimbeyli’de 150,

        Kozan’da 150 konut inşa edilecek.

        6

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlar. Bu doğrultuda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekmekte.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
