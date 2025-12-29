TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle 2025: TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. İlk kura deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilecek. TOKİ Adıyaman sosyal konut kura çekimi 29 Aralık Pazartesi bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşecek hak sahibi belirleme kurası ile 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi nereden izlenir? İşte 2025 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, ilk kura çekimi 29 Aralık'ta Adıyaman’da gerçekleştiriliyor. 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konutun sahiplerini bulacağı kura noter huzurunda yapılırken canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş sonrası TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, 2025 TOKİ Adıyaman kura çekimi nereden izlenir? İşte, TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı...
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura, deprem bölgesindeki Adıyaman’da çekiliyor.
TOKİ Adıyaman kura çekimi, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 11.00'de başladı.
Kura çekimi, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Adıyaman kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Noter huzurunda yapılan ''Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası'' ile 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek.
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
Adıyaman TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi anlık olarak canlı yayında belli oluyor.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden sorgulanabilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ADIYAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman’ın Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde toplam 6 bin 620 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 5000
Besni 300
Çelikhan 100
Gerger 250
Gölbaşı 200
Kahta 700
Samsat 20
Tut 50
GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.