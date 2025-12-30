TOKİ Adıyaman kura sonuçları sorgulama 2025: TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman'da başladı. TOKİ Adıyaman sosyal konut kura çekimi 29 Aralık Pazartesi günü noter huzurunda düzenlendi. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılan "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler tespit edildi. Peki, TOKİ Adıyaman kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2025 TOKİ Adıyaman kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, ilk kura çekimi 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman’da gerçekleştirildi. 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konutun sahiplerini bulacağı kura noter huzurunda yapılırken canlı olarak yayınlandı. Asil ve yedek listelerin tespit edilmesinin ardından TOKİ Adıyaman kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura, deprem bölgesindeki Adıyaman’da çekildi.
TOKİ Adıyaman kura çekimi, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de başladı.
Kura çekimi, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Adıyaman kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, burada yaptığı açıklamada, kura çekimlerini deprem önceliği nedeniyle ilk olarak Adıyaman'da başlattıklarını söyledi.
Barınmanın önemine değinen Bulut, "TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla birlikte toplam 1 milyon 750 bin sosyal konut ve donatı ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk." dedi.
TOKİ marifetiyle ciddi sayıda konut üretimi yapıldığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde 455 bin konutu rekor bir hızla inşa ettik. Bu bir rekordur. Çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem ve kararlılıkla günde 550 konut ürettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'da kurduk. İndere'de 5 milyon metrekarelik devasa alanda 16 bin konutumuzu tamamlayarak yaklaşık 100 bin vatandaşımızı güvenle yaşayacakları dayanıklı yuvalarına kavuşturduk."
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Adıyaman kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, gün içinde e-Devlet sistemine yüklenecek.
Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ADIYAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman’ın Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde toplam 6 bin 620 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 5000
Besni 300
Çelikhan 100
Gerger 250
Gölbaşı 200
Kahta 700
Samsat 20
Tut 50
GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.