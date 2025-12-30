Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2025: TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ Hakkari 1557 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle 2025: TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda kura çekimleri ilk olarak deprem bölgesinde yapılıyor. Bugün kurası çekilecek illerden biri Hakkari olacak. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Hakkari kura çekimi, Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 1557 konut için asil ve yedek listeler belirlenmiş olacak. Peki TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte 2025 TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...

        Giriş: 30.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:35
        1

        81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci başladı. Adıyaman'ın ardından sıra Hakkari ve Şırnak illerine geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvim ile TOKİ Hakkari kura çekimi tarihi ve saati netleşti. 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 1557 konut için asil ve yedek listelerin belirleneceği kura noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu sebeple TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        2

        TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk haftanın kura takvimi belli oldu. Hak sahipliğini belirleme kurası 29 Aralık’ta Adıyaman ile başladı.

        TOKİ Hakkarı kura çekimi, 30 Aralık 2025 Salı günü (bugün) gerçekleştirilecek.

        Hakkari Merkez Spor Salonu'nda yapılacak çekiliş, saat 11.00'de başlayacak.

        3

        TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Hakkarı kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile 1557 konut için asil ve yedek listeler tespit edilecek.

        TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        HAKKARİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Hakkari’nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 600

        Merkez Durankaya 27

        Çukurca 100

        Derecik 80

        Şemdinli 200

        Yüksekova 450

        Yüksekova Büyükçiftlik 50

        Yüksekova Esendere 50

        5

        TOKİ HAKKARİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Hakkari kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra gün içinde e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek isim listesi aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

        8

        GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

        Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
