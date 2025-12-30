Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci başladı. Adıyaman'ın ardından sıra Şırnak ve Hakkari illerine geldi. Paylaşılan takvim ile TOKİ Şırnak kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek 1492 konut için asil ve yedek listelerin belirleneceği kura bugün noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu sebeple TOKİ Şırnak kura çekimi canlı izle ekranı başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 TOKİ Şırnak 1492 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...