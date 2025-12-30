TOKİ Şırnak kura çekimi canlı izle 2025: TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?
81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Belirlenen takvim doğrultusunda kura çekimleri ilk olarak deprem bölgesinde yapılıyor. Bugün kurası çekilecek illerden biri Şırnak olacak. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Şırnak kura çekimi, 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 1492 konut için asil ve yedek listeler belirlenmiş olacak. Peki TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte 2025 TOKİ Şırnak kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci başladı. Adıyaman'ın ardından sıra Şırnak ve Hakkari illerine geldi. Paylaşılan takvim ile TOKİ Şırnak kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek 1492 konut için asil ve yedek listelerin belirleneceği kura bugün noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu sebeple TOKİ Şırnak kura çekimi canlı izle ekranı başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 TOKİ Şırnak 1492 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk haftanın kura takvimi belli oldu.
Takvime göre TOKİ Şırnak kura çekimi, 30 Aralık 2025 Salı günü (bugün) gerçekleştirilecek.
15 Temmuz Kongre Merkezi'nde yapılacak çekilişin saat 11.00'de başlayacağı açıklanmıştı.
Ancak kura saati değişti. TOKİ'den yapılan açıklamada ''Şırnak hak sahibi belirleme kurası olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün saat 14.00'te başlayacaktır.'' denildi.
TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Şırnak kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile 1492 konut için asil ve yedek listeler tespit edilecek.
ŞIRNAK'IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Şırnak’ın Merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere ilçelerinde toplam 1492 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 300
Beytüşşebap 90
Cizre 200
Güçlükonak 79
İdil 500
Silopi 300
Uludere 23
TOKİ ŞIRNAK KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Şırnak kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra gün içinde e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek isim listesi aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.