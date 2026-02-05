Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Ankara kura tarihi ne zaman? TOKİ 500 bin konut ile Ankara kurası ne zaman yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl, isim listesi yayınlandı mı?

        TOKİ Ankara kura tarihi ne zaman? TOKİ 2026 Şubat kura takvimi ile Ankara kurası tarihi belli oldu mu?

        TOKİ 500 bin konut projesi ile gerçekleşen kuralar sonucunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. 81 ilde yapılacak kura çekimleri kapsamında Ankara kura tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ Ankara'da toplam 31 bin 73 konut hayata geçirecek. Kura için başvurularını yapan vatandaşlar, isim listesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Ankara kurası tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 12:03 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda her gün il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek. Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) başta olmak üzere Polatlı, Sincan Temelli, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Şubat ayının ilk haftasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, güncel kura takvimini yayınladı. Takvim doğrultusunda “TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, isim listesi ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        TOKİ ANKARA’DA 31 BİN 73 KONUT İNŞA EDİYOR

        TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında başkent Ankara’da 31 bin 73 konut inşa edilecek. 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek proje ile binlerce vatandaş ev sahibi olacak.

        3

        TOKİ ANKARA KURASI NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda Ankara kurası tarihi henüz belli olmadı.

        2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile bu hafta Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale kura çekimleri gerçekleşecek.

        4

        TOKİ ANKARA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

        TOKİ Ankara kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi henüz yayınlanmadı. İsim listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayınlanacak.

        TOKİ ANKARA KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

        e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        500 bin konut projesi kapsamında konut teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak. Konuya dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        7

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Buna göre, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

        8

        TOKİ ANKARA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Ankara’da inşa edeceği 31 bin 73 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Ankara Merkez’de (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21 bin 780,

        Sincan Temelli’de 4 bin,

        Polatlı’da 1.500,

        Beypazarı’nda 750,

        Çubuk’ta 500,

        Elmadağ’da 500,

        Kahramankazan’da 300,

        Çamlıdere’de 200,

        Şereflikoçhisar’da 200,

        Nallıhan’da 200,

        Akyurt’ta 150,

        Ayaş’ta 150,

        Haymana’da 150,

        Kalecik’te 150,

        Kızılcahamam’da 150,

        Güdül’de 142,

        Bala’da 110,

        Nallıhan Çayırhan’da 100,

        Evren’de 41 konut hayata geçirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek