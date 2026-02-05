Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda her gün il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek. Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) başta olmak üzere Polatlı, Sincan Temelli, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Şubat ayının ilk haftasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, güncel kura takvimini yayınladı. Takvim doğrultusunda “TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, isim listesi ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevabı haberimizde...