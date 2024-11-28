TOKİ arsa satışında 2. gün! 28 Kasım bugün hangi illerdeki arsalar satılacak?
TOKİ 43 ilde 825 arsa satışa çıkardı. Dün ilk etabı tamamlanan satışta sıra ikinci güne geldi. Bugün Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki arsalar alıcılarını bulacak. İşte, TOKİ 825 arsa satışı hakkında tüm detaylar...
TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı dün itibarıyla başladı. Toplamda üç gün sürecek açık artırmada her gün farklı illerdeki arsalar alıcılarını buluyor. Bugün Hatay, Bursa, Tekirdağ gibi illerdeki arsalar satılacak. Alıcılar yüzde 25 veya yüzde 40 peşinat vererek ilgilendikleri arsaya sahip olabilecek. İşte, TOKİ 43 ilde 825 arsa satışı...
TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;
27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla (Tamamlandı.)
28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ
29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van
TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.