Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var." ifadeleri ile TOKİ arsa kuralarının başladığını açıkladı. İşte Siirt TOKİ arsa kura sonuçları ve nihai isim listesi...