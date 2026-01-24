TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Aydın kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimine göre sıra Aydın'a geldi. Aydın'da inşa edilecek 6 bin 973 konut için hak sahipliği belirleme kurası 24 Ocak 2026 Cumartesi bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak takip edilebilecek. Başvuru yapan vatandaşlar ise bu noktada ''TOKİ Aydın kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çekiliş sonrası TOKİ Aydın kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 24 Ocak 2026 TOKİ Aydın kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Aydın’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Aydın kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte, 24 Ocak 2026 TOKİ Aydın kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Aydın kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Aydın kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Aydın kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
AYDIN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Aydın’ın Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde toplam 6 bin 973 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Efeler) 2100
Bozdoğan 65
Buharkent 40
Çine 300
Didim 400
Germencik 300
İncirliova 300
Karacasu 50
Karpuzlu 50
Koçarlı 550
Köşk 75
Kuşadası 800
Kuyucak 100
Nazilli 950
Söke 1000
Sultanhisar 80
Yenipazar 63
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.