TOKİ Bartın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Bartın kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut kura takvimine göre sıra Bartın'a geldi. Bartın'da inşa edilecek 1620 konut için hak sahibi belirleme kurası 31 Ocak 2026 Cumartesi bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Bartın kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Bartın kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 31 Ocak 2026 TOKİ Bartın kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Bartın’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Bartın kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte, 31 Ocak 2026 TOKİ Bartın kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Bartın kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bartın kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bartın kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
BARTIN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bartın’ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplam 1620 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 600
Merkez Hasankadı 40
Merkez Kozcağız 250
Amasra 200
Kurucaşile 80
Ulus 200
Ulus Abdipaşa 100
Ulus Kumluca 150
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.