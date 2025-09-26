TOKİ'NİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından ihale süreci başlatılan 165 bin 55 sosyal konutun illere göre dağılımı belli oldu. Konutların büyük çoğunluğu, toplam 128 bin 378 konutla büyükşehirlerde yer alacak. Projede en fazla konutun yapılacağı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak açıklandı.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.