TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları, ödeme planı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ sosyal konut projesi yoğun ilgi görüyor. Dar gelirli aileler ev sahibi olmak için TOKİ'nin 81 ilde yapılacak 250 bin sosyal konut projesi için hazırlıklarının tamamlanmasını bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Evi olmayan vatandaşlarımız için kapsamlı bir kampanya hazırlıyoruz" sözlerine yer vermişti. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları, ödeme planı açıklandı mı? İşte detaylar
TOKİ başvuru tarihleri ve katılım şartları ve ödeme planı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı gibi detayları merak ediyor. Başvuruya ilişkin takvim netleşmese de, sürecin genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden yürütülmesi öngörülüyor. İşte TOKİ sosyal konut projesinde son durum
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuru tarihleri ve şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen bu dev proje için, tüm detayların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Başvuruya ilişkin takvim netleşmese de, sürecin genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
TOKİ'NİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ tarafından ihale süreci başlatılan 165 bin 55 sosyal konutun illere göre dağılımı belli oldu. Konutların büyük çoğunluğu, toplam 128 bin 378 konutla büyükşehirlerde yer alacak. Projede en fazla konutun yapılacağı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak açıklandı.
81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.