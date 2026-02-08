TOKİ Bolu kura tarihi belli oldu! TOKİ 9-15 Şubat takvimi ile Bolu kurası ne zaman, nerede yapılacak?
Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda TOKİ, 81 ilde kura çekimlerini sürdürüyor. İl bazında kuralar devam ederken, Bolu kura tarihi merak ediliyor. TOKİ'nin Bolu'da inşa edeceği 1.950 konut sayesinde binlerce vatandaş ev sahibi olacak. 9-15 Şubat kura takvimi ile Bolu kura çekimi yeri ve zamanı belli oldu. Peki, TOKİ Bolu kurası ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak, isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar…
TOKİ, 81 ilde 500 bin konut projesi ile her gün kura çekimleri yapmaya devam ediyor. Proje doğrultusunda Bolu’da 1.950 konut inşa edilerek hak sahipleri belirlenecek. Bolu Merkez olmak üzere Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Mengen gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanan 9-15 Şubat kura takvimi ile Bolu kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Bolu kurası ne zaman, nerede yapılacak, kabul edilenler listesi nasıl sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…
TOKİ BOLU’DA 1.950 KONUT İNŞA EDİYOR
500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Bolu’da toplam 1.950 konut hayata geçirecek. Bolu kurası için başvurularını gerçekleştiren vatandaşların gözü kura tarihine döndü.
TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
TOKİ kuraları için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından paylaşılıyor. Bolu kurasının isim listesi yayınlandı.
TOKİ BOLU KURASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TOKİ 9-15 Şubat 2026 kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı.
Takvim doğrultusunda TOKİ Bolu kurası 12 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Kura çekimi saat 11.00’de, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ BOLU KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ’nin Bolu’da inşa edeceği 1.960 konutun ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Bolu Merkez’de 1.200,
Gerede’de 250,
Yeniçağa’da 125,
Dörtdivan’da 125,
Mengen’de 100,
Mudurnu’da 100,
Kıbrıscık’ta 50 konut hayata geçirilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişleri sonuçları,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanacak.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
500 bin konut projesi kapsamında konut teslimlerine dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ başvuru parası, kurada adı çıkmayan vatandaşlara geri ödeniyor. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra iade süreci başlatılacak.
Kura çekimleri tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri gerçekleştirilecek.