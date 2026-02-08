TOKİ, 81 ilde 500 bin konut projesi ile her gün kura çekimleri yapmaya devam ediyor. Proje doğrultusunda Bolu’da 1.950 konut inşa edilerek hak sahipleri belirlenecek. Bolu Merkez olmak üzere Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Mengen gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanan 9-15 Şubat kura takvimi ile Bolu kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Bolu kurası ne zaman, nerede yapılacak, kabul edilenler listesi nasıl sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…