TOKİ Diyarbakır kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Diyarbakır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ Diyarbakır kura çekimi canlı yayın 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak 130 bininci konut anahtar teslimi, canlı kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Diyarbakır kura sonuçlarına göre 641 konut için hak sahibi belli belli olacak. Peki Diyarbakır kura sonuçları ne zaman belli olacak? Diyarbakır kura çekimi sonuçları nasıl nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama bilgisi
TOKİ Diyarbakır kura sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ Diyarbakır kura çekimi canlı yayın ile YouTube adreslerinden sunuluyor. Peki, TOKİ Diyarbakır kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, 26 Ekim Diyarbakır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bugün kuralardan biri de Diyarbakır ili için gerçekleşiyor. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi ile toplam 641 konut sahibini bulacak.
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.
Kura ile birlikte Diyarbakır’da yapımı tamamlanan 641 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "AFAD Hak Sahipliği Kura Sonuçları" sayfasına erişim sağlayabilecekler. İsim listesi ve tüm detaylar, kura çekimi sonrası AFAD'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden duyurulacak.