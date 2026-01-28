Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman, TOKİ kura takvimine göre Diyarbakır kurası tarihi belli oldu mu, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman yapılacak? 500 bin konut kura takvimine göre TOKİ Diyarbakır kurası tarihi

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimleri il bazında gerçekleşmeye devam ediyor. Proje doğrultusunda Diyarbakır kurası tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ, Diyarbakır'da 12 bin 165 konutu hayata geçirerek hak sahiplerine teslim edecek. Diyarbakır Merkez (Bağlar, Kayapınar), Silvan, Bismil, Hani, Çermik, Kulp gibi birçok ilçede konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman yapılacak, kabul ve red listesi yayımlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        500 bin konut projesi ile Diyarbakır’da 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır kurası için başvurularını gerçekleştiren vatandaşları ilgilendiren kabul ve red listesi, TOKİ’nin web sitesinde yayımlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 26-31 Ocak TOKİ kura takvimini duyurdu. Bu kapsamda “TOKİ Diyarbakır kurası tarihi belli oldu mu, konut ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        TOKİ DİYARBAKIR’DA 12 BİN 165 KONUT İNŞA EDİYOR

        Türkiye genelinde 500 bin konut projesi kapsamında Diyarbakır’da 12 bin 165 konut hayata geçiriliyor. Diyarbakır kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul ve red listesi TOKİ’nin resmi web sitesinde duyurulacak.

        TOKİ DİYARBAKIR KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        3

        TOKİ DİYARBAKIR KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        26-31 Ocak güncel TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı.

        Diyarbakır kura çekimi tarihi ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        4

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        5

        TOKİ DİYARBAKIR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Diyarbakır’da hayata geçirilecek 12 bin 165 konut için ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Diyarbakır Merkez’de (Bağlar, Kayapınar) 10 bin,

        Silvan’da 500,

        Bismil’de 300,

        Çermik’te 200,

        Hani’de 300,

        Kulp’ta 200,

        Lice’de 150,

        Çınar’da 142,

        Eğil’de 126,

        Hazro’da 100,

        Dicle’de 100,

        Çüngüş’te 47 konut inşa edilecek.

        6

        TOKİ KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ konut teslim tarihine dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        7

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlar. Bu kapsamda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde