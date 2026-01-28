TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman yapılacak? 500 bin konut kura takvimine göre TOKİ Diyarbakır kurası tarihi
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimleri il bazında gerçekleşmeye devam ediyor. Proje doğrultusunda Diyarbakır kurası tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ, Diyarbakır'da 12 bin 165 konutu hayata geçirerek hak sahiplerine teslim edecek. Diyarbakır Merkez (Bağlar, Kayapınar), Silvan, Bismil, Hani, Çermik, Kulp gibi birçok ilçede konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman yapılacak, kabul ve red listesi yayımlandı mı? İşte tüm detaylar...
500 bin konut projesi ile Diyarbakır’da 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır kurası için başvurularını gerçekleştiren vatandaşları ilgilendiren kabul ve red listesi, TOKİ’nin web sitesinde yayımlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 26-31 Ocak TOKİ kura takvimini duyurdu. Bu kapsamda “TOKİ Diyarbakır kurası tarihi belli oldu mu, konut ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
TOKİ DİYARBAKIR’DA 12 BİN 165 KONUT İNŞA EDİYOR
Türkiye genelinde 500 bin konut projesi kapsamında Diyarbakır’da 12 bin 165 konut hayata geçiriliyor. Diyarbakır kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul ve red listesi TOKİ’nin resmi web sitesinde duyurulacak.
TOKİ DİYARBAKIR KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
TOKİ DİYARBAKIR KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
26-31 Ocak güncel TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı.
Diyarbakır kura çekimi tarihi ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ DİYARBAKIR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Diyarbakır’da hayata geçirilecek 12 bin 165 konut için ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Diyarbakır Merkez’de (Bağlar, Kayapınar) 10 bin,
Silvan’da 500,
Bismil’de 300,
Çermik’te 200,
Hani’de 300,
Kulp’ta 200,
Lice’de 150,
Çınar’da 142,
Eğil’de 126,
Hazro’da 100,
Dicle’de 100,
Çüngüş’te 47 konut inşa edilecek.
TOKİ KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ konut teslim tarihine dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlar. Bu kapsamda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.