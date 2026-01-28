500 bin konut projesi ile Diyarbakır’da 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır kurası için başvurularını gerçekleştiren vatandaşları ilgilendiren kabul ve red listesi, TOKİ’nin web sitesinde yayımlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 26-31 Ocak TOKİ kura takvimini duyurdu. Bu kapsamda “TOKİ Diyarbakır kurası tarihi belli oldu mu, konut ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...