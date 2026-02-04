TOKİ Düzce kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Düzce 2 bin 470 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Düzce projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 470 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Düzce kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Düzce kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Düzce kura çekimi 4 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildi. Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Düzce kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Düzce kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Düzce kura çekimi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.
Saat 11.00’de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Düzce kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Düzce kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
DÜZCE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Düzce’nin Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde toplam 2 bin 470 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1300
Akçakoca 250
Cumayeri 200
Çilimli 180
Gölyaka 100
Gümüşova 200
Kaynaşlı 150
Yığılca 90
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.