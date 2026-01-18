TOKİ Erzincan kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Erzincan 1760 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekilişleri il il gerçekleştiriliyor. 18 Ocak 2026 Pazar günü Erzincan için kura çekimi yapıldı. Müftülük Konferans Salonu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1760 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 18 Ocak 2026 TOKİ Erzincan kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Erzincan’da kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye ve Tercan ilçelerinde inşa edilecek toplam 1760 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Erzincan kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 18 Ocak 2026 TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Erzincan kura çekimi, 18 Ocak 2026 Pazar günü Müftülük Konferans Salonu’nda yapıldı.
Saat 11.00'de başlayan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Erzincan kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Erzincan kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ERZİNCAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Erzincan’ın Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye ve Tercan ilçelerinde toplam 1760 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 800
Çayırlı 47
İliç 120
Kemah 40
Kemaliye 50
Otlukbeli 90
Refahiye 200
Tercan 250
Tercan Kargın 100
Tercan Mercan 63
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.