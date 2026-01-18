Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 1760 sosyal konut TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        TOKİ Erzincan kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Erzincan 1760 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekilişleri il il gerçekleştiriliyor. 18 Ocak 2026 Pazar günü Erzincan için kura çekimi yapıldı. Müftülük Konferans Salonu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1760 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 18 Ocak 2026 TOKİ Erzincan kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Erzincan’da kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye ve Tercan ilçelerinde inşa edilecek toplam 1760 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Erzincan kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 18 Ocak 2026 TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Erzincan kura çekimi, 18 Ocak 2026 Pazar günü Müftülük Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Erzincan kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Erzincan kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ERZİNCAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Erzincan’ın Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye ve Tercan ilçelerinde toplam 1760 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 800

        Çayırlı 47

        İliç 120

        Kemah 40

        Kemaliye 50

        Otlukbeli 90

        Refahiye 200

        Tercan 250

        Tercan Kargın 100

        Tercan Mercan 63

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
