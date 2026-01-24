TOKİ Giresun kura çekimi tarihi ve saati 2026: TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte TOKİ Giresun kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahipliği belirleme kurası ile 1676 konut için asil ve yedek listeler netleşecek. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak? İşte 2026 TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirleniyor. Merakla beklenen TOKİ Giresun kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Şehirde inşa edilecek 1676 konutun sahiplerini bulacağı kura, bu hafta sonu noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki…
TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Giresun kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Giresun kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Giresun kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
GİRESUN’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Giresun’un Merkez, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerinde toplam 1676 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 450
Bulancak 100
Bulancak Kovanlık 63
Çamoluk 63
Çanakçı 150
Doğankent 50
Espiye 100
Görele 100
Güce 100
Keşap 80
Şebinkarahisar 120
Tirebolu 100
Yağlıdere 100
Piraziz 100
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.