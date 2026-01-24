Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ 2026: TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Giresun kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Giresun kura çekimi tarihi ve saati 2026: TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte TOKİ Giresun kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahipliği belirleme kurası ile 1676 konut için asil ve yedek listeler netleşecek. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak? İşte 2026 TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirleniyor. Merakla beklenen TOKİ Giresun kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Şehirde inşa edilecek 1676 konutun sahiplerini bulacağı kura, bu hafta sonu noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki…

        2

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Giresun kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Giresun kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Giresun kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        GİRESUN’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Giresun’un Merkez, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerinde toplam 1676 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 450

        Bulancak 100

        Bulancak Kovanlık 63

        Çamoluk 63

        Çanakçı 150

        Doğankent 50

        Espiye 100

        Görele 100

        Güce 100

        Keşap 80

        Şebinkarahisar 120

        Tirebolu 100

        Yağlıdere 100

        Piraziz 100

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası