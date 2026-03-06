Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Hatay 13 bin 289 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle 2026: TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, 6 Mart Cuma bugün çekilişi yapılacak illerden biri de Hatay olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Hatay kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Hatay kura çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? İşte 6 Mart 2026 TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 11:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahiplerini belirleme süreci devam ediyor. Bugün Hatay projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Merkez, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde inşa edilecek toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Hatay kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, Hatay TOKİ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfaları…

        2

        TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Saat 14.00’te başlayacak çekiliş, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

        Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katılacak.

        3

        TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Hatay kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Hatay kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        HATAY’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Hatay’ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Antakya, Defne) 6800

        Altınözü 500

        Arsuz 200

        Belen 300

        Dörtyol 270

        Erzin 50

        Hassa 1500

        İskenderun 1354

        Kırıkhan 600

        Kumlu 70

        Payas 95

        Reyhanlı 750

        Samandağ 500

        Yayladağı 300

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor