TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle 2026: TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, 6 Mart Cuma bugün çekilişi yapılacak illerden biri de Hatay olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Hatay kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Hatay kura çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? İşte 6 Mart 2026 TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri.
500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahiplerini belirleme süreci devam ediyor. Bugün Hatay projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Merkez, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde inşa edilecek toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Hatay kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, Hatay TOKİ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfaları…
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 14.00’te başlayacak çekiliş, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.
Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katılacak.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Hatay kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Hatay kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
HATAY’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Hatay’ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Antakya, Defne) 6800
Altınözü 500
Arsuz 200
Belen 300
Dörtyol 270
Erzin 50
Hassa 1500
İskenderun 1354
Kırıkhan 600
Kumlu 70
Payas 95
Reyhanlı 750
Samandağ 500
Yayladağı 300
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.