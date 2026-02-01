Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Hatay kura tarihi ne zaman, belli oldu mu? 2026 TOKİ kura takvimi ile Hatay 13 bin 289 konut isim listesi sorgulama

        TOKİ Hatay kurası ne zaman? 2026 TOKİ kura takvimine göre Hatay kura çekilişi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

        81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri iller bazında sürüyor. TOKİ kura takvimini yakından takip eden vatandaşlar Hatay kurası tarihini merak ediyor. Hatay kurası sonucunda 13 bin 289 konut sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Hatay kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 12:42 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında her hafta kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayımlanan kura takvimi ile Hatay kura tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ Hatay’da 13 bin 289 konut inşa edecek. Hatay Merkez (Antakya, Defne) başta olmak üzere Hassa, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan, Altınözü gibi birçok ilçede hayata geçirilecek konutların hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Hatay kura tarihi belli oldu mu, kabul ve red isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar…

        2

        TOKİ HATAY’DA 13 BİN 289 KONUT İNŞA EDİYOR

        81 ilde 500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Hatay’da 13 bin 289 konutu hayata geçiriyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar için kuraya kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından yayımlanacak.

        TOKİ HATAY KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        3

        TOKİ HATAY KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ’nin güncel kura takvimine göre Hatay kurasının tarihi henüz belli olmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.

        4

        TOKİ HATAY KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        Hatay Merkez’de (Antakya, Defne) 6 bin 800,

        Hassa’da 1.500,

        İskenderun’da 1.354,

        Reyhanlı’da 750,

        Kırıkhan’da 600,

        Altınözü’nde 500,

        Samandağ’da 500,

        Belen’de 300,

        Yayladağı’nda 300,

        Dörtyol’da 270,

        Arsuz’da 200,

        Payas’ta 95,

        Kumlu’da 70,

        Erzin’de 50 konut inşa edilecek.

        5

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura çekilişleri sonrası vatandaşlar sonuçları,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) veya

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI NASIL?

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da korkunç sabah! İki kazada 14 can kaybı var!
        Antalya'da korkunç sabah! İki kazada 14 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları