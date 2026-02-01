TOKİ Hatay kurası ne zaman? 2026 TOKİ kura takvimine göre Hatay kura çekilişi hangi gün, saat kaçta yapılacak?
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri iller bazında sürüyor. TOKİ kura takvimini yakından takip eden vatandaşlar Hatay kurası tarihini merak ediyor. Hatay kurası sonucunda 13 bin 289 konut sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Hatay kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar haberimizde…
TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında her hafta kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayımlanan kura takvimi ile Hatay kura tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ Hatay’da 13 bin 289 konut inşa edecek. Hatay Merkez (Antakya, Defne) başta olmak üzere Hassa, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan, Altınözü gibi birçok ilçede hayata geçirilecek konutların hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Hatay kura tarihi belli oldu mu, kabul ve red isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar…
TOKİ HATAY’DA 13 BİN 289 KONUT İNŞA EDİYOR
81 ilde 500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Hatay’da 13 bin 289 konutu hayata geçiriyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar için kuraya kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından yayımlanacak.
TOKİ HATAY KURASI NE ZAMAN?
TOKİ’nin güncel kura takvimine göre Hatay kurasının tarihi henüz belli olmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.
TOKİ HATAY KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
Hatay Merkez’de (Antakya, Defne) 6 bin 800,
Hassa’da 1.500,
İskenderun’da 1.354,
Reyhanlı’da 750,
Kırıkhan’da 600,
Altınözü’nde 500,
Samandağ’da 500,
Belen’de 300,
Yayladağı’nda 300,
Dörtyol’da 270,
Arsuz’da 200,
Payas’ta 95,
Kumlu’da 70,
Erzin’de 50 konut inşa edilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişleri sonrası vatandaşlar sonuçları,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) veya
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI NASIL?
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.