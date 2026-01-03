TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.