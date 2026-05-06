TOKİ İstanbul başvuru para iadesi başladı mı? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi nereden, nasıl alınır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, İstanbul'da yapılacak 100 konut için gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belli oldu. TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL'lik ücretlerin iadesi gündeme geldi. İstanbul'da konut hakkı kazanamayan vatandaşlar için geri ödeme süreci de başlamış durumda. Peki, TOKİ başvuru ücretleri nasıl geri alınır, 5 bin TL başvuru para iadesi nereden yapılacak? İşte merak edilenler…
TOKİ İSTANBUL BAŞVURU PARA İADESİ BAŞLADI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi doğrultusunda İstanbul kurası sonucu hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin geri ödenmeye başlandığını açıkladı.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre İstanbul kurası sonucu hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.
Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.
Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.
Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ sosyal konut kura çekiminde hak kazanamayan başvuru sahiplerine 5 bin TL tutarındaki başvuru ücreti geri ödeniyor. Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade süreci başlatılıyor ve TOKİ ile anlaşmalı bankalar, en geç 5 iş günü içerisinde ödemeleri gerçekleştirerek parayı hesaplara aktarıyor.