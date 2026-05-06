Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İSTANBUL BAŞVURU PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman, nereye yatırılacak, başvuru parası nereden alınır?

        TOKİ İstanbul başvuru para iadesi başladı mı? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi nereden, nasıl alınır?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, İstanbul'da yapılacak 100 konut için gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belli oldu. TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL'lik ücretlerin iadesi gündeme geldi. İstanbul'da konut hakkı kazanamayan vatandaşlar için geri ödeme süreci de başlamış durumda. Peki, TOKİ başvuru ücretleri nasıl geri alınır, 5 bin TL başvuru para iadesi nereden yapılacak? İşte merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde 81 ilde sürdürülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, İstanbul’da inşa edilecek 100 konut için yapılan kura çekimiyle hak sahipleri açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından, başvuru aşamasında yatırılan 5 bin TL’lik ücretlerin geri ödenmesi konusu da gündeme geldi. İstanbul’da konut sahibi olamayan vatandaşlar için iade süreci başlamış bulunuyor. Bu kapsamda “TOKİ başvuru bedelleri ne zaman, nasıl iade edilecek, 5 bin TL’lik ödemeler nereden alınabilecek?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        TOKİ İSTANBUL BAŞVURU PARA İADESİ BAŞLADI MI?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi doğrultusunda İstanbul kurası sonucu hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin geri ödenmeye başlandığını açıkladı.

        3

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

        TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre İstanbul kurası sonucu hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.

        Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.

        Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.

        Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.

        4

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ sosyal konut kura çekiminde hak kazanamayan başvuru sahiplerine 5 bin TL tutarındaki başvuru ücreti geri ödeniyor. Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade süreci başlatılıyor ve TOKİ ile anlaşmalı bankalar, en geç 5 iş günü içerisinde ödemeleri gerçekleştirerek parayı hesaplara aktarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 5 Mayıs 2026 (Baykar'ın 3 Yeni Aracı Saha İstanbul'da)

        Bahçeli'den Öcalan'a statü önerisi. Özel'den terörsüz Türkiye mesajı. CHP kurultay davasında 5. duruşma. Küresel enerji piyasalarında alarm. Baykar'ın 3 yeni aracı Saha İstanbul'da. Van Gölü'nün rengi turkuaz gri oldu. Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!