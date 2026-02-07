Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Kırıkkale kura sonuçları 2026: TOKİ Kırıkkale kura çekimi sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?

        TOKİ Kırıkkale kura sonuçları 2026: TOKİ Kırıkkale kura çekimi sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 7 Şubat cumartesi günü kura çekimi yapılan illerden biri Kırıkkale oldu. Noter huzurunda gerçekleşen TOKİ Yalova kura çekilişi canlı olarak takip ediliyor. TOKİ sosyal konutları 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 daire olarak inşa edilecek. İşte 2026 TOKİ Kırıkkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        Giriş: 07.02.2026 - 11:19 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:19
        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırıkkale projeleri için kura çekimi tamamlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Kırıkkale kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Kırıkkale kura sonuçları asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar

        TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırıkkale’de yapımı planlanan bin 736 konut için kura çekimi Nurcami Konferans Salonu'nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

        KIRIKKALE TOKİ CANLI YAYIN ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KIRIKKALE BAŞVURU SAYISI

        Proje kapsamında Kırıkkale genelinde 9 bin 13 kişi konut sahibi olabilmek için başvuru yaptı. En fazla başvuru, bin 100 konut inşa edilecek Yahşihan ilçesinde yapıldı. İlçede 7 bin 111 kişi konut sahibi olabilmek için müracaatta bulundu.

        Hacılar beldesinde 94 konut için 164 başvuru, Bahşılı’da 53 konut için 450 başvuru, Balışeyh’te 60 konut için 234 başvuru, Çelebi’de 63 konut için 35 başvuru, Delice’de 106 konut için 369 başvuru, Çerikli beldesinde 66 konut için 99 başvuru, Karakeçili’de 94 konut için 140 başvuru ve Keskin’de 100 konut için 411 başvuru yapıldığı açıklandı.

        Çelebi ilçesinde başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için başvuran 35 kişi doğrudan ev sahibi olacak.

        TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

