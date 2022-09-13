Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve başvuru şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ ucuz konut projesini detayları belli olurken, "TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri...

ABONE OL
  • TOKİ konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ sosyal konut projesinde detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ ucuz konut projesine başvuru yapmak isteyenler TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. Peki TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • TOKİ konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu?

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? 

    Beştepe'de TOKİ sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı. Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz.

     
  • TOKİ konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu?

    Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
  • TOKİ konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.