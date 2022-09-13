Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ sosyal konut projesinde detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ ucuz konut projesine başvuru yapmak isteyenler TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. Peki TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...